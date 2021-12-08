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Общество8 декабря 2021 9:30

Билеты на канатные дороги Сочи теперь продают в «Ласточке»

Взрослый билет строит 1950 рублей, детский - 1200
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Билеты на канатные дороги Сочи теперь продают в «Ласточке».

Билеты на канатные дороги Сочи теперь продают в «Ласточке».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Билеты на канатные дороги Сочи теперь продают в «Ласточке». Об этом сообщили в пресс-службе СК ЖД.

- Теперь можно купить билет на канатную дорогу на горнолыжные курорты в вагонах наших электричек, - прокомментировали в СК ЖД. – Взрослый билет строит 1950 рублей, детский - 1200.

Напомним, горнолыжный сезон в Сочи открыли 3 декабря. Для гостей курорта доступны свыше 30 километров трасс. А чтобы снега хватило всем, на курортах запустили специальные пушки.