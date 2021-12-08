Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта отказаться от отдыха у воды. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося ливня. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

– В отдельных районах Сочи ожидается сильный дождь и гроза в первой половине дня, – рассказали в пресс-службе мэрии города.

Напоминаем, при возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 101, 112.

Ранее «Комсомолка» писала, что на «Роза Хутор» откроют новые трассы и подъемники. Любители снега, лыж и сноубордов смогут покататься по самой большой зоне в России.