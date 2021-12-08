Мастерскую для студентов-поваров обновили в краснодарском политехническом техникуме Фото: пресс-служба краевой администрации

Мастерскую для студентов-поваров обновили в Краснодарском политехническом техникуме. В учреждение закупили 106 комплектов оборудования, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Мастерскую обновили по нацпроекту «Образование» - всего на закупку техники отведено 6,5 млн рублей.

– Один из старейших техникумов региона более 50 лет подготавливает поваров и кондитеров. На счету более 10 призеров чемпионатов различных уровней. Новое оборудование позволит улучшить подготовку специалистов, востребованных на рынке труда края, – отметил первый замминистра образования, науки и молодежной политики Кубани Сергей Пронько.

В этом году в регионе уже открыли 22 новые мастерские в учреждениях СПО. Совсем недавно «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что четыре новые площадки оборудовали в краснодарском машиностроительном колледже. Также в декабре планируется открыть две мастерские в краснодарском монтажном техникуме и гуманитарно-технологическом колледже.