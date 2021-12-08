В небе над Сочи снова появились асператусы

Асператусы в небе над Сочи Фото: кадр из видео

Совсем недавно жителей и гостей Сочи удивили необычные волнистые облака. И вот асператусы вновь появились в небе над курортом. Непривычные белые «подушки» замечены в Олимпийском парке «Сириуса».

Асператусами назван редкий вид облаков, изюминкой которых является волнистость в нижней части. Такая черта делает небо необычным и немного пугающим.

Как пояснил «Комсомольской правде»- Кубань» сочинский синоптик, формирование облаков происходит на гребнях воздушных волн между слоями воздуха с разной температурой. - Над морем и над городом установились разные по температуре потоки, поэтому асператусы заметили с одной стороны, - отметил специалист.