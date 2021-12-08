В Сочи заработали четыре новых адаптивных светофора

В Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установили четыре адаптивных светофора. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» находится в завершающей стадии работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас на улицах муниципалитета установили четыре современных адаптивных светофора. Нашей главной целью является автоматизация процессов управления дорожным движением. Результатом такой работы станет повышение безопасности на сочинских дорогах, – сообщил корреспонденту «КП» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Недвижай.

В пресс-службе уточнили, что такие светофоры способны самостоятельно делать прогноз на включение и выключение того или иного сигнала. Технология работает автоматически на основании анализа данных о трафике. Помимо этого, система учитывает существующую дорожную ситуацию, корректирует поток автомобилей в случае аварий или в часы пик.

Напомним, что в Сочи 9 декабря ожидаются сильнейшие дожди и грозы. Спасатели просят горожан и отдыхающих соблюдать меры предосторожности.