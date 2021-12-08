Ели, клены и кустарники высадили на второй очереди Симферопольского бульвара в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре проели озеленение второй очереди Симферопольского бульвара. Так, 7 и 8 декабря здесь высадили ели, клены и кустарники можжевельника и хеномелеса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые деревья и кусты на участке протяженностью около 700 метров высадили специалисты Центра озеленения и экологии. Высадка растений на второй очереди стала финалом работ, запланированных в городе на 2021 год.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что работы по благоустройству второй очереди Симферопольского бульвара в Краснодаре завершились. Здесь установили скамейки, заасфальтировали пешеходную дорожку и высадили деревья.