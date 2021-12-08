В Сочи потушили пожар на пальме

В Сочи на спасение горящей пальмы направили пожарно-спасательный гарнизон МЧС. Фото: соцсети

В Сочи на спасение горящей пальмы направили пожарно-спасательный гарнизон МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Произошло короткое замыкание уличного освещение. Огонь захватил рядом стоящую пальму. К тушению пожара привлекли трех сотрудников и одну единицы спецтехники, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе МЧС Росси по краю.

Напомним, жителей и гостей Сочи снова удивили необычные облака – в небе появились асператусы.