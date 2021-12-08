Пальма загорелась в Сочи

Видео горящей пальмы в Сочи появилось в сети. Его опубликовал местный паблик live.sochi.

На кадрах спасатели тушат огонь на самой верхушке пальмы. Она загорелась на Навагинской окраине в Сочи в 15:06 8 декабря.

Через несколько минут пожарные уже были на месте.

- По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло короткое замыкание уличного освещения, - пояснили в МЧС РФ по Краснодарскому краю. - К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 человека личного состава, 1 единица техники.

За считанные минуты пожар на пальме потушили.