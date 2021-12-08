Депутата Ейского районного Совета Александра Коровайного лишили мандата

Александра Коровайного лишили депутатских полномочий. Фото: yeiskraion.ru

В Ейске 8 декабря на заседании районного Совета депутатов путем голосования были досрочно прекращены полномочия Александра Коровайного. 37-летний Коровайный был известен своими оппозиционными высказываниями. Своей главной целью он ставил борьбу с коррупцией, но в итоге его самого обвинили в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Экс-депутата подозревают в сокрытии доходов и банковских счетов.

- Проголосовали за лишение меня полномочий. Против голосовали 2 человека — я и Батуринец. Воздержались Назаров и Агафонов. Остальные голосовали за», - прокомментировал Александр Коровайный в соцсетях.

После заседания Совета депутатов Александр Коровайный заявил, что будет через суд оспаривать это решение.