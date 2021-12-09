По новой линии на улице Московской в Краснодаре проехал первый трамвай

Фото: krd.ru

В Краснодаре по новой ветке на улице Московской проехал первый трамвай. Во время технической обкатки по рельсам пустили дизельный вагон.

Событие запечатлели на камеру мобильного телефона.

- Первый проезд по новому трамвайному пути на улице Московской. Едем на дизельном трамвае. Исторический момент! - прокомментировал видео директор КТТУ Александр Грачев.

Специалисты уточнили, что к обеду начнутся работы по подвесу контактного провода.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр города недоволен темпами строительства нового трамвайного пути. Он раскритиковал затягивание сроков сдачи объекта.