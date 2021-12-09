Это шестая улица из плана на 2022 год Фото из архива КП

Ремонт дороги по улице им. Героя Яцкова начали в Краснодаре. Работы проводят на участке от улицы Героев Разведчиков до улицы Восточно-Кругликовской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подчеркивается, что это шестая улица из плана на 2022 год. Так, на участке протяженностью 0,7 километра обновят асфальт, тротуары и подходы к пешеходным переходам. Здесь планируют заменить бордюры и разметку и установить дорожные знаки. На время ремонта на участке для водителей разместили ограждения.

Тем временем по новой трамвайной линии на улице Московской проехал первый трамвай. Во время технической обкатки по рельсам пустили дизельный вагон.