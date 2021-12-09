За месяц РНКБ заключил договоры на 500 млн рублей

С момента возобновления действия программы льготного кредитования для предпринимателей, чья деятельность пострадала в период пандемии коронавируса, в ноябре 2021 года, банк РНКБ заключил более 360 договоров с представителями бизнеса на сумму более 840 млн руб. При этом в рамках экспресс-кредитования малого бизнеса было заключено более 300 договоров на сумму более 500 млн руб. В основном за льготным кредитом в банк обращались предприниматели из Симферополя, Севастополя, Ялты, а также Краснодарского края. При этом чаще всего это были предприятия, работающие в сферах гостиничного бизнеса, предоставления продуктов и напитков, а также стоматологической практики.

Согласно условиям данной программы, кредит по льготной ставке 3% в период с 1 ноября до 30 декабря 2021 года могут оформить следующие категории заемщиков:

заемщики, осуществляющие деятельность в одной из определённых вышеуказанным постановлением отраслей деятельности;

заемщики, ранее заключившие кредитный договор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»;

субъекты малого и среднего предпринимательства, созданные и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года.

Срок кредита составляет 18 месяцев, отсрочка платежей по основному долгу и процентам – 6 месяцев. Погашение осуществляется равными частями с 7 по 18 месяцы.

Подробнее с условиями данной программы можно ознакомиться на официальном сайте банка. Заявку на кредит представители бизнеса смогут подавать онлайн без визита в офис на сайте РНКБ.

Обращаем внимание, что возможность оформления кредитов по данной программе истекает 30 декабря 2021 года.