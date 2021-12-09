2,2 млрд рублей на поддержку здравоохранения получит Кубань

В регионе продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией Фото из архива КП

2,2 миллиарда рублей получит Кубань из госбюджета на поддержку здравоохранения. Всего регионам страны на покрытие расходов отведено 89 миллиардов. О выделении средств сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

– Все силы сосредоточены на борьбу с ковидом и его последствиями. Больницы и поликлиники в муниципалитетах испытывают большие нагрузки. Финансовая поддержка поможет усилить их работу и сделать медицинскую помощь еще более оперативной, качественной и доступной, – отметил глава региона.

Напомним, на Кубани развернуто 28 ковидных госпиталей. С подтвержденным заболеванием в больницах находятся 2947 человек.

Тем временем в регионе откроют обсерваторы на случай выявления нового штамма коронавируса «омикрон». Их предусмотрят в Краснодаре, Сочи и Анапе.