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Общество9 декабря 2021 9:42

2,2 млрд рублей на поддержку здравоохранения получит Кубань

Постановление о финансировании госбюджетом подписал председатель правительства
Светлана ОВДЕЙ
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В регионе продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией Фото из архива КП

В регионе продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией Фото из архива КП

2,2 миллиарда рублей получит Кубань из госбюджета на поддержку здравоохранения. Всего регионам страны на покрытие расходов отведено 89 миллиардов. О выделении средств сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

– Все силы сосредоточены на борьбу с ковидом и его последствиями. Больницы и поликлиники в муниципалитетах испытывают большие нагрузки. Финансовая поддержка поможет усилить их работу и сделать медицинскую помощь еще более оперативной, качественной и доступной, – отметил глава региона.

Напомним, на Кубани развернуто 28 ковидных госпиталей. С подтвержденным заболеванием в больницах находятся 2947 человек.

Тем временем в регионе откроют обсерваторы на случай выявления нового штамма коронавируса «омикрон». Их предусмотрят в Краснодаре, Сочи и Анапе.