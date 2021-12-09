На Кубани средний размер взятки составил 1,3 млн рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Средний размер взятки на Кубани в этом году составил 1,3 миллиона рублей. Такое число озвучил главный прокурор края Сергей Табельский в интервью «Кубанским новостям».

– За 10 месяцев 2021 года зафиксировано 385 фактов получения взяток, в прошлом году за такой же период – 160. Средний размер составил 1,32 миллиона рублей, в прошлом году – 1,46 миллиона, - отметил Сергей Табельский.

Так, максимальную по размеру взятку получил экс-директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи - 23,75 миллионов рублей. Подчеркивается, что это была часть. Требовалось передать 75 миллионов рублей за разрешение на строительства апартаментного комплекса

Взятку в 40 миллионов рублей получил замначальника информационного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю за «молчание» о группировке по сбыту наркотиков. А в Туапсе начальнику межрайонной налоговой инспекции передали 4,5 миллиона рублей за покровительство по службе и освобождение от ответственности за нарушения налогового законодательства.

Отмечено, что большинство громких коррупционных дел связано с чиновниками.