«Россети Кубань» обеспечила электричеством новое сельское медучреждение

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» присоединили к сетям энергокомпании здание нового офиса врача общей практики, построенное в пос. Мичуринский Успенского района Краснодарского края. Выполненные энергетиками мероприятия по технологическому присоединению позволили обеспечить выдачу необходимой мощности для сельского учреждения здравоохранения.

Энергетики подключили пункт к сети воздушных линий 0,4 кВ от подстанции 35 кВ «Плодопитомник», обеспечив объекту 15 кВт мощности. Первичную медицинскую помощь рядом с домом смогут получать около полутора тысяч человек.

Ранее энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» обеспечили электричеством фельдшерско-акушерские пункты в с. Ковалевское и п. Фортштадт Новокубанского района. Новые медицинские объекты на Кубани появляются благодаря краевой программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Всего в 2021 году энергетики подключили к электросетям свыше 1040 объектов в армавирском энергорайоне, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, бизнес-структуры, жилые дома и социальные учреждения. Суммарная мощность, выданная новым абонентам, составила 21 МВт.

«Россети Кубань» напоминает, что заявки на технологическое присоединение к сетям и увеличение мощности принимаются через дистанционные сервисы. Заявки на клиентское обслуживание и оказание дополнительных услуг можно подать через «Портал-тп.рф». Дополнительную информацию по вопросам энергоснабжения можно получить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии 8-800-220-0-220.