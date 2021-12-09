В Геленджике в деле о взрыве в гостинице предъявлено обвинение сотрудникам газораспределительной компании

Взрыв в гостинице Геленджика произошел в июле 2021 года Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике в деле о взрыве в гостинице предъявлено обвинение сотрудникам трем сотрудникам филиала «Газпром газораспределение Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Взрыв в гостинице курорта произошел в июле этого года. В результате погибли три человека - 52-летняя продавец, ее 53-летний муж и 36-летний пешеход. Также пострадали 39 и 31-летний мужчины, которые шли мимо здания и 14-летняя девочка, проходившая по противоположной стороне.

Как установило следствие, старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проследил за работой двоих слесарей по техосмотру распределительного подземного газопровода.

- Они не учли строительные и земляные работы по разрытию грунта и установке колодца канализации в охранной зоне вблизи газопровода. Произошло нарушение изоляции трубопровода и образование в грунте блуждающих переменных токов. При эксплуатации поврежденного газопровода под действием нагрузки на дорогу, воздействия канализационных и сточных вод и опасного влияния блуждающих переменных токов привели к образованию сквозных повреждений и утечке в грунт природного газа и распространению наружу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.