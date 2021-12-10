В Сочинском профессиональном техникуме прошла форумная площадка

Студенты делали елочки из подручных средств. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В первый день состоялся тренинг на командообразование и развитие лидерских качеств. В следующие два дня студенты создавали себе новогоднее настроение – делали елочки из подручных средств, украшали их с отсылкой к своей будущей профессии.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что арт-объекты из дерева создавали мастера столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. Декоративной ручной росписью новогоднего пряника занимались обучающиеся по специальности «повар-кондитер».

– Студенты отнеслись к решению заданий очень ответственно, душевно и креативно. Прошедший тренинг на командообразование помог ребятам осознать важность работы плечом к плечу в одной команде, – рассказал начальник управления молодежной политики администрации курорта Сергей Черемшанов.

Группы студентов, которые принимали участие в работе форумной площадки, также изготовила «живые елки» по мотивам своей профессии. Особое внимание заслужили елки учащихся по специальностям «электроснабжение» и «электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».

Напомним, что в Сочи установили и нарядили главную новогоднюю елку. На каждой ветке разместили свыше 100 тысяч светодиодов, ее высота – 23,5 метра.