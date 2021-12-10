«Поезд Победы» в Сочи задержится до 11 декабря

В Сочи прибыл «Поезд Победы». Фото: пресс-служба администрации

В Сочи прибыл «Поезд Победы». С 9 по 11 декабря передвижная экспозиция, рассказывающая об истории Великой Отечественной войне, будет находиться на вокзале «Олимпийский парк» федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба городской администрации.

Выставка позволяет трогать руками все подлинные вещи в воссозданном интерьере эпохи. Ожидается, что ежедневно ее будет посещать свыше тысячи человек.

Напомним, что «Поезд Победы» – это первая в мире выставка, которая дает возможность ее участникам ощутить эффект присутствия. Организаторы заявляют, что этот уникальный проект идет от имени ветерана-железнодорожника.