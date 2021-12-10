Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 6:31

В больнице умерла одна из трех женщин, сбитых «Газелью» в Сочи

Микрофургон въехал в идущих по тротуару людей
Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи грузовая «Газель» потеряла управление и сбила троих пешеходов. Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

В Сочи грузовая «Газель» потеряла управление и сбила троих пешеходов. Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

В Сочи грузовая «Газель» потеряла управление и сбила троих пешеходов.

– В числе пострадавших – 65-летняя женщина. Она скончалась в больнице, – рассказала корреспонденту «КП» - Кубань» руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи произошла авария на улице Гагринской с Хостинском внутригородском округе.