На улицах Новороссийска установили авторские новогодние елки из картона и балалаек

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

В Новороссийске проводят конкурс на лучшую дизайнерскую елку. Принять участие в нем может любой желающий. Об этом в своем Instagram сообщил мэр города Игорь Дяченко.

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

- Арт-объекты могут быть любой фигуры или модели. Если есть желание сделать самую оригинальную елку и идеи, то время настало, - написал в соцсети Дяченко.

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

На центральной аллее уже красуются несколько елок из картона, бутылок и балалаек.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Анапе новогоднюю елку установили прямо посреди дюн.