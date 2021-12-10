В Сочи пройдет общегородской субботник

На субботнике наведут санитарный порядок на общественных территориях. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи по поручению мэра Алексея Копайгородского состоится общегородской субботник. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

На субботнике, в преддверии новогодних каникул, наведут санитарный порядок на общественных территориях. К работе привлекут сотрудников и специализированную технику администрации Сочи, внутригородских районных и сельских администраций, крупных коммунальных предприятий.

– Также санитарный порядок на своих территориях наведут активисты ТОС и волонтеры, – добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в Сочи изменят схему движения транспорта в период новогодних праздников. На перехватывающих парковках оборудовали более 5 тысяч мест для машин.