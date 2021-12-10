На Кубани за сутки коронавирусом заболели 693 человека, в том числе 107 детей

Последние новости по коронавирусу на Кубани

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 693 заболевших коронавирусом, из них 107 пациентов –несовершеннолетние. Об этом сообщили в оперативном штабе.

По данным на 10 декабря самыми зараженными городами стали Краснодар, Сочи и Новороссийск. Здесь выявили 307 заболевших, 61 и 32 соответственно. В Выселковском районе в госпитали попали 26 человек, в Кореновском – 25, в Туапсинском – 24, в Кавказском – 20.

- По 17 человек заразились в Тимашевском и Тихорецком районах, по 16 – в Абинском и Динском районах. 14 случаев заболевания отмечено в Армавире, 13 – в Ейском районе, 10 – в Анапе, - отметили специалисты.

В остальных городах и районах меньше всего инфицированных.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани новогодние утренники разрешили проводить в школах и детсадах только отдельно по классам и группам и без родителей.