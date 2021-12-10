В Сочи заработает школа на 800 мест в 2022 году

Учеба с 1 сентября 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Кубани

В Сочи на территории микрорайона Мамайка строят школу, в которой начнется учеба с 1 сентября 2022 года. Школа рассчитана на 800 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– На участке будет восемь учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь, а также стадион с тренажерами и баскетбольной площадкой. В настоящее время рабочие монтируют системы электроснабжения. Также проводятся внутренние отделочные работы. В строительстве задействовано более 80 человек, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе кубанской администрации.

Число жителей микрорайона Мамайка за последние несколько лет значительно увеличилось – с 10 до 25 тысяч человек. Строительство школы здесь крайне необходимо.

Всего же в 2022 году в Краснодарском крае планируется открытие 17 школ на 14 тысяч мест.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что лаборатории по композитам и аддитивным технологиям для школьников открылись в лицее «Сириус». Подобные площадки первые в России.