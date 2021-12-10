Собаку-инвалида спасли полицейские в Анапе Фото: instagram.com/anapa_dogs/

Собаку-инвалида спасли полицейские в Анапе. О добром поступке рассказали служба зоозащитников курорта.

История разрешилась благополучно благодаря отзывчивости инспекторов ДПС. Сотрудники – старшие лейтенанты полиции Юрий Мальцев и Сергей Ковальчук - спасли животное, рискующее попасть под машину.

- Они очень оперативно связались с волонтерами и предотвратили возможный наезд на собаку, продежурили до прибытия волонтера, - рассказали в службе оказания помощи животным.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Новороссийске спасли щенка, забравшегося под капот машины. Животное не пострадало.