Глава Росприроднадзора посетит экофорум в «Орлёнке»

Фото: пресс-служба «Орлёнка»

Участниками 13 смены в «Орлёнке» стали 50 победителей Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» из 30 регионов страны: ребята стали лучшими в конкурсе творческих и социальных проектов на тему экологического просвещения.

«“Орлёнок” с радостью поддержал Премию: участники нескольких смен 2021 года активно создавали проекты и представили на конкурс более тысячи работ. Дети показали свой взгляд на экологию и продемонстрировали большую вовлечённость в вопрос сохранения природных ресурсов. Авторы лучших идей сегодня в «Орлёнке»: они продолжают свою исследовательскую деятельность на благо нашей планеты, получают уникальные знания и умения от высококвалифицированных экспертов и вдохновляются на новые свершения. Тематическая экосмена – это финал Премии, но при этом начало большой миссии экологического просвещения, реализацию которой ребята продолжат в своих регионах. Возможно, именно орлята создадут проекты, способные повысить уровень экологической культуры во всей стране», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе программы «Экология – дело каждого» орлята изучают флору и фауну Центра, решают исследовательские задачи, осваивают приёмы и техники создания творческих произведений, разрабатывают проекты экологической направленности.

Приглашённые Росприроднадзором федеральные эксперты проведут для мальчишек и девчонок серию мастер-классов, направленных на изучение разных способов творчества, через которые можно вести активную эколого-просветительскую деятельность и влиять на развитие общей экокультуры. Так, представители «Союзмультфильма» организуют школу анимации, а сотрудники телеканала «360» научат орлят видеоблогингу. Кроме того, профессионалы поделятся с участниками смены опытом фотосъёмки, написания картин акрилом, создания экологичных новогодних украшений.

Центральным событием программы станет форум «Меняя себя – меняем Мир». Ребята встретятся с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, чтобы представить промежуточные итоги работы в эколабораториях и экостудиях и обсудить насущные вопросы помощи окружающей среде. Также глава Росприроднадзора даст в Центре пресс-конференцию, участниками которой станут победители Премии и представители федеральных и краевых СМИ.

В финале смены орлята примут участие в экологическом марафоне – он пройдёт в формате квест-игры, в которой ребята продемонстрируют полученные знания и навыки. По итогам квеста каждый юный эколог получит сертификат о прохождении обучения, а самые активные будут награждены грамотами.

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Экология – дело каждого» реализуется с 29 ноября по 19 декабря 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Всероссийским детским центром «Орлёнок».