В Сочи 22-летний мужчина украл рюкзак с миллионом рублей

Подозреваемого быстро нашли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

– В дежурную часть обратился 42-летний житель Сочи. Ночью на одной из автобусных остановок мужчина забыл рюкзак. В нем находились документы и миллион рублей. Когда мужчина вернулся за своими вещами, то не обнаружил их на месте, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Подозреваемого быстро нашли. Им оказался 22-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Скорее всего, злоумышленника лишат свободы на десять лет.

Напомним, что житель Лазаревского района Сочи подозревается в краже бытового вагончика.