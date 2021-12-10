В Сочи назначили нового начальника транспортной полиции

Коллектив линейного управления города успешно справляется с поставленными главой государства задачами. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинскому линейному управлению МВД России на транспорте представлен новый руководитель Владимир Нетесов. Коллеги отмечают его высокий профессионализм, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

– Коллектив линейного управления города успешно справляется с поставленными главой государства задачами. Впереди зима, и, по нашим прогнозам, около 250 тысяч туристов приедут в Сочи на отдых. Это серьезная работа и для нас, и для правоохранителей. Убежден, что с ней мы справимся. Все возникающие вопросы по взаимодействию будем решать совместно, – отметил глава муниципалитета Алексей Копайгородский.

Напомним, что в Сочи пройдет масштабный общегородской субботник.