В Кропоткине пожарные потушили столярный цех

В Кропоткине потушили столярный цех Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти два часа пожарным Кропоткина потребовалось, чтобы полностью потушить пожар, полыхавший в столярном цеху. О возгорании в 16:46 диспетчеру местной пожарной службы сообщили сотрудники производства. По словам столяров, горела кровля здания. Прибывшие на место огнеборцы зафиксировали, что огнем была объята площадь 100 кв.м.

- В 18:06 пожар был локализован. В 18:45 возгорание удалось ликвидировать. Сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

При пожаре никто не пострадал. Всего к ликвидации возгорания от РСЧС привлекались 60 человек личного состава и 23 единица техники.