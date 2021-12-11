Пассажиры рейса из Москвы, недолетевшие из-за ЧП на Кубань, прибудут в Краснодар в 14 часов

Началась проверка

Пассажиры рейса из Москвы, вернувшегося из-за ЧП, прилетят в Краснодар в 14 часов. Об этом сообщили в авиакомпании.

- Сейчас пока их рейс по-прежнему на электронных табло числится как задержанный, однако они прибудут в 14 часов в Краснодар, - сообщил "КП" - Кубань" источник в авиакомпании.

Транспортная прокуратура уже начала проверку инцидента. Дело в том, что на высоте 320 метров пилот почувствовали признаки разгерметизации салона и приняли решение вернуться в аэропорт Шереметьево.