Аналогичные инциденты уже происходили на прошлой неделе. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Два самолета, летевших в Сочи, экстренно изменили курс, чтобы избежать столкновения. Внезапно на их пути появился неопознанный самолет.

ЧП произошло с судном из Екатеринбурга над Черным морем. На его борту в этот момент находились 160 пассажиров в том числе 12 детей.

Пилотам уральских авиалиний пришлось отклониться от курса в 50 километрах от берега.

Аналогичное происшествие зафиксировано с гражданским самолетом из Москвы.

Позже оба благополучно приземлились в аэропорту Сочи. Специалисты анализируют инцидент.

Напомним, ранним утром 11 декабря самолет Москва-Краснодар не улетел из-за сигнала о разгерметизации. Пилотам пришлось возвращаться в столичный аэропорт. Рейс состоялся только спустя несколько часов.