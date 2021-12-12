Мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Краснодаре

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Деды Морозы и Снегурочки накануне устроили в Краснодаре мотопробег. Байкеры с костюмах проехали по улицам краевой столицы.

- Это было очень зрелищно. Новогоднее настроение поднялось вмиг, - прокомментировали в соцсетях местные жители.

Зрелищный предновогодний заезд устроили представители клуба Harley-Davidson. Колонну заметили в разных районах.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что новогодние трамваи и троллейбусы вышли на улицы Краснодара 10 декабря. Они будут курсировать по городу до 15 января.