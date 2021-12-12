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Общество12 декабря 2021 7:24

Невероятного ежика из облаков удалось запечатлеть в Анапе

Его «поймала» местный фотограф
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/xenia_anapa.life

Фото: instagram.com/xenia_anapa.life

В Анапе накануне вечером жители и гости наблюдали восхитительный закат. В ночном ясном небе также пролетали необычные облака. Несколько минут они по форме напоминали ежика. Он оказался белым по очертанию, а луна стала его глазом. Невероятную картину удалось запечатлеть местному фотографу Ксении. Снимок она опубликовала у себя в Instagram.

- В небе ежик пролетел, - подписала уникальный кадр автор.

Фото: instagram.com/xenia_anapa.life

Фото: instagram.com/xenia_anapa.life

Подписчики оценили фотографию и отметили, какие сказочные картинки все-таки иногда можно наблюдать в природе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в небе над Новороссийском заметили редкое оптическое явление – радужные облака.