Бастрыкин поручил выяснить причину инцидента с разворотом самолета у Сочи во избежание столкновения

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о причинах нештатной ситуации с самолетом «Уральских авиалиний». Напомним, борт вынужден был изменить курс над Черным морем из-за появления рядом неизвестного самолета.

- Глава следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве. Самолет, на борту которого находились более 160 человек, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна, - отметили в пресс-службе СК России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пилотам пришлось отклониться от курса в 50 километрах от берега. Аналогичное происшествие зафиксировано с гражданским самолетом из Москвы. Позже оба благополучно приземлились в аэропорту Сочи.