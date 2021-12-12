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Происшествия12 декабря 2021 11:29

Вылетевший из Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за технической неполадки

Борт приземлился на несколько минут
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sledcom.ru

Фото: sledcom.ru

Утром 12 декабря вылетевший из Сочи в Архангельск самолет вернулся в аэропорт. Экипаж сообщил о технической неполадке.

- Командир судно сообщил о возврате на стоянку для перезарузки компьютера, - отметил источник в авиационных кругах.

После перезагрузки борт отправился по маршруту в штатном режиме.

Ранее "Комсомолка" сообщала о другой ситуации в небе над Сочи. Бастрыкин поручил выяснить причину инцидента с разворотом самолета над курортом во избежание столкновения. Глава СК попросил разобраться с инцидентом.