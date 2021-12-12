В Майкопе произошло ДТП с пассажирским автобусом

Фото: t.me/mvd01ra

В Майкопе на пересечении улиц Пролетарской и Титова днем 12 декабря столкнулись легковушка и пассажирский автобус. По предварительным данным, 21-летний местный житель на ВАЗ-2106 не выдержал безопасную дистанцию и влетел в попутный автобусом ПАЗ.

- Внутри автобуса были пассажиры. Но в результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Фото: t.me/mvd01ra

По данному факту полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в ДТП с тремя КамАЗами погиб молодой водитель иномарки.