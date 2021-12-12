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12 декабря 2021 15:52

Умер школьник, найденный с пулевым ранением головы на Кубани

Он четыре года назад убил 13-летнего мальчика
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Он несколько дней провел в реанимации

Он несколько дней провел в реанимации

Умер 17-летний школьник, которого нашли родители с пулевым ранением головы в Славянском районе Кубани.

- Мальчик скончался в больнице, не приходя в себя. К сожалению, ранение оказалось не совместимым с жизнью, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах района.

Молодой человек знал, что у его отца дома имеется травматическое оружие. Парень взял пистолет без разрешения. По некоторым данным, он нажал на курок случайно, но пуля попала прямо в висок.

Позже выяснилось, что школьник, когда ему было 12 лет, забил насмерть железной трубой 13-летнего мальчика. Но уголовное дело в силу его возраста было лишь формальностью.