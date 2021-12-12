Умер школьник, найденный с пулевым ранением головы на Кубани

Он несколько дней провел в реанимации

Умер 17-летний школьник, которого нашли родители с пулевым ранением головы в Славянском районе Кубани.

- Мальчик скончался в больнице, не приходя в себя. К сожалению, ранение оказалось не совместимым с жизнью, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах района.

Молодой человек знал, что у его отца дома имеется травматическое оружие. Парень взял пистолет без разрешения. По некоторым данным, он нажал на курок случайно, но пуля попала прямо в висок.

Позже выяснилось, что школьник, когда ему было 12 лет, забил насмерть железной трубой 13-летнего мальчика. Но уголовное дело в силу его возраста было лишь формальностью.