Погода в Краснодаре 13 декабря 2021: в городе будет туманно и сухо

К концу недели ожидаются заморозки

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 13 декабря 2021. В городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман.

- Ветер восточной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +10…12 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Кубани воздух прогреется до 18 градусов тепла. С 15-го числа ожидается похолодание. К выходным температура опустится до +4.