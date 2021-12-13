Мэр Сочи вручил паспорта школьникам

Во всех районах города прошли различные мероприятия, которые были приурочены ко Дню Конституции России. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский вручил паспорта десяти юным сочинцам. Это лучшие ученики школ, активисты волонтерского движения, спортивной и культурной жизни курорта, сообщает пресс-служба мэрии.

– Мы очень гордимся вами, верим в вас. Завтрашний день во многом зависит от активной жизненной позиции, от умений и талантов подрастающего поколения. Желаю вам успехов в выборе дальнейшего жизненного пути, а также полной реализации всех намеченных планов и идей, – обратился к школьникам Алексей Копайгородский.

В пресс-службе администрации Сочи отметили, что во всех районах города прошли различные мероприятия, которые были приурочены ко Дню Конституции России.

Напомним, что в Сочи проведено первое заседание краевого координационного штаба. Кубань готовится встретить более 2,5 миллиона туристов этой зимой.