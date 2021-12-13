В Питере самолет из Сочи ушел на второй круг из-за возможного столкновения с другим судном

Пилоты перестраховались, чтобы избежать последствий

12 декабря в небе над Санкт-Петербургом самолет из Сочи увели на второй круг. Такой была команда от диспетчеров, чтобы избежать столкновения двух рейсов.

- Нештатная ситуация произошла в 21:05. Самолет рейса Сочи - Санкт-Петербург отправлен на второй круг. Командир рейса на старте сообщил о метке возможного столкновения рейсов. Взлет одного судна был отменен, а другое ушло на второй круг, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

На месте организовали проверку. Позже эксперты отметили, что никаких меток и опасности в этом месте не было. Посадка прошла в штатном режиме.

Стоит отметить, что такой случай не первый. Аналогичное происшествие зафиксировали в Сочи. Летевший на курорт самолет экстренно изменил курс, чтобы избежать столкновения с другим судном. Об инциденте узнал председатель СК России Александр Бастрыкин, он поручил доложить об обстоятельствах нештатной ситуации.