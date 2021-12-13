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Общество13 декабря 2021 13:15

В Сочи директор фирмы задолжала сотрудникам почти 600 тысяч рублей зарплаты

На ее имущество наложили арест
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Руководитель организации не выплачивала семи сотрудникам заработную плату.

Руководитель организации не выплачивала семи сотрудникам заработную плату.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одной из УК. По версии следствия, руководитель организации не выплачивала семи сотрудникам заработную плату.

– Директор УК не выплачивала зарплату с декабря 2019 года по июль 2020 года. Ее долг перед сотрудниками превысил 597 тысяч рублей. Нам известно, что у подозреваемой была возможность погасить задолженность, но она этого не сделала, – сообщили в пресс-службе СКР по краю.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, что жителя Сочи будут судить за присвоение муниципальной земли на 72 миллиона рублей. Мужчина оформил на себя 16,5 тысячи квадратных метров.