В Сочи директор фирмы задолжала сотрудникам почти 600 тысяч рублей зарплаты

Руководитель организации не выплачивала семи сотрудникам заработную плату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одной из УК. По версии следствия, руководитель организации не выплачивала семи сотрудникам заработную плату.

– Директор УК не выплачивала зарплату с декабря 2019 года по июль 2020 года. Ее долг перед сотрудниками превысил 597 тысяч рублей. Нам известно, что у подозреваемой была возможность погасить задолженность, но она этого не сделала, – сообщили в пресс-службе СКР по краю.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, что жителя Сочи будут судить за присвоение муниципальной земли на 72 миллиона рублей. Мужчина оформил на себя 16,5 тысячи квадратных метров.