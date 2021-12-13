ФК «Сочи» сыграет против «Спартака» в заключительном матче РПЛ перед зимним перерывом

Букмекеры делают ставки на сочинскую команду. Фото: ФК «Сочи»

На стадионе «Фишт» 13 декабря в 19 часов состоится заключительный матч чемпионата РПЛ перед зимним перерывом. ФК «Сочи» сыграет с московским «Спартаком».

Если победу одержит «Сочи», то он сможет передвинуться с шестого сразу на третье место в таблице. Букмекеры делают ставки на сочинскую команду.

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