«Серебро» чемпионата мира по паратхэквондо завоевала спортсменка из Новороссийска

Анна Поддубская

«Серебро» чемпионата мира по паратхэквондо завоевала Анна Поддубская. Спортсменка из Новороссийска выступила в составе сборной от Центра паралимпийской подготовки Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

IX Чемпионат мира по паратхэквондо проходил в Стамбуле, участниками которого стали 250 спортсменов с ограниченными возможностями из 41 страны. В финале Анна Поддубская уступила сопернице Мерьем Кардам и забрала «серебро».

– Поздравляю нашу кубанскую спортсменку Анну Поддубскую с успешным выступлением на чемпионате мира по паратхэквондо. Такой высокий результат — закономерный итог большой упорной работы и самой Анны, и ее тренера. Желаю спортсменке новых ярких свершений и побед, – поздравил спортсменку Вениамин Кондратьев в социальной сети.

Напомним, Анна Поддубская - заслуженный мастер спорта России, призер всероссийских и международных турниров. На паралимпийских играх этого года в Токио она завоевала «бронзу» в весовой категории до 49 килограммов.