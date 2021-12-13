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Общество13 декабря 2021 14:29

В Сочи заработало новое мобильное приложение для туристов

«Визит Сочи» позволит лучше ориентироваться на улицах города
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Визит Сочи» поможет гостям хорошо отдохнуть. Фото: пресс-служба мэрии города

Визит Сочи» поможет гостям хорошо отдохнуть. Фото: пресс-служба мэрии города

В Сочи разработали мобильное приложение «Визит Сочи» для гостей курорта. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

– Этой зимой наш город посетят тысячи гостей. На вокзалах и в аэропорту их будут встречать наши волонтеры. Отдыхающим будут желать здоровья и дарить маски, – сказал глава Сочи.

В мобильном приложении можно будет найти информацию о туробъектах, кафе, ресторанах, гостиницах, маршрутах и транспорте. В настоящее время находится в разработке программа лояльности для туристов. Алексей Копайгородский уверен, что «Визит Сочи» поможет гостям хорошо отдохнуть и обязательно запланировать новый отдых.

Напомним, что в Сочи для разработки генплана приступили к градостроительному анализу. Об этом говорили на совещании, которое провел глава города Алексей Копайгородский.