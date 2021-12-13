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Общество13 декабря 2021 18:35

В парке Галицкого появилось интерактивное дерево

Новый арт-объект сменил смайлики на смотровой площадке
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В парке Галицкого новый арт-объект. Фото: Евгений Таранжин

В парке Галицкого новый арт-объект. Фото: Евгений Таранжин

В краснодарском парке Галицкого новая достопримечательность. Вместо уже ставших привычными забавных мордочек, на смотровой площадке появилось интерактивное дерево. Монтаж арт-объекта длился несколько дней.

Надо отметить, что создатели нового объекта до конца держали все детали в секрете.

-Нас ждет кое-что интересное, - интриговали авторы жителей краевого центра.

Вечером 13 декабря тайна была раскрыта. Огромное дерево с раскидистой кроной переливается всеми цветами радуги и особенно эффектно выглядит сверху.