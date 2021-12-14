В Сочи резко выросли цены на частные дома

Самый быстрый рост цен произошел с осени 2020 года. Фото: Eveness_Flickr

В Сочи за последние три года, по оценкам экспертов крупного агентства недвижимости, средняя цена частного дома выросла до 32 миллионов рублей. Самый быстрый рост цен произошел с осени 2020 года.

В настоящее время на рынке Сочи на продажу выставили около 12 тысяч частных домов. Самое недорогое жилье можно приобрести за два миллиона рублей, а максимальная стоимость составляет 1,8 миллиарда рублей.

– Пандемия изменила рынок загородной недвижимости в Сочи. Спрос на этот сегмент вырос. Цены, конечно, также выросли. Если говорить о достойных домовладениях, то ценник здесь стартует от 30-50 млн рублей и выше. Наши клиенты в основном хотят приобрести жилье недалеко от моря. Еще покупатели просят подобрать дома с бассейнами и гаражами на несколько автомобилей, – прокомментировали «КП» - Кубань» в сочинском агентстве недвижимости.

Напомним, что Сочи бьет очередные рекорды по аренде жилья на новогодние каникулы. «Комсомолка» узнала, по какой стоимости можно арендовать домик в Сочи в этот период.