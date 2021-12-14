В Сочи студенты с дипломами в формате стартапа станут участниками акселерационной программы

На Кубани набирает силу молодежное стартап-движение. Фото: пресс-служба СГУ

Студенты, которые защитили диплом в формате стартапа, смогут стать участниками акселерационной программы. Это стало возможным в рамках сотрудничества Сочинского государственного университета и Фонда развития инноваций Краснодарского края, сообщает оргкомитет международного форума SOCHI-STARTUP-2021.

Соглашение подписали ректор Сочинского государственного университета, депутат Городского собрания Сочи Галина Романова и исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.

– На Кубани набирает силу молодежное стартап-движение. В регионе все чаще появляются новые проекты, которые вызывают интерес партнеров и инвесторов, – рассказала «КП» - Кубань» руководитель оргкомитета форума Ольга Берген.

Напомним, что в Краснодарском крае самые одаренные школьники получат по 50 тысяч рублей.