В Сочи задержали наркокурьера с героином в нижнем белье

В свертке находилось синтетическое наркотическое средство. Фото: pixabay.com

В Сочи задержан прибывший поездом мужчина на железнодорожной станции Хоста. Полицейские, когда проводили личный досмотр, обнаружили, что к нижнему белью подозреваемого примотан скотчем сверток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

– В свертке находилось синтетическое наркотическое средство – героин, общей массой более 100 граммов. Мужчина незаконно приобрел и хранил при себе наркотики с целью дальнейшего сбыта на территории Сочи. Этот человек был неоднократно судим, вышел на свободу несколько лет назад, – добавили в пресс-службе.

Мужчина путешествовал с супругой-инвалидом. Он рассчитывал, что женщина отведет подозрение от преступной деятельности.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что наркокурьер пытался пронести через пост Магри мефедрон и марихуану. Мужчину задержали, а его вещи были подвергнуты досмотру.