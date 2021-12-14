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Общество14 декабря 2021 7:46

В Сочи свыше 170 объектов получили антитеррористические паспорта безопасности

Город является одним из самых безопасных в России
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Правоохранителям в обеспечении порядка на улицах Сочи помогают общественные дружины и казаки. Фото: пресс-служба мэрии

Правоохранителям в обеспечении порядка на улицах Сочи помогают общественные дружины и казаки. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи 174 территории получили антитеррористические паспорта безопасности, сообщает мэр города Алексей Копайгородский.

Правоохранителям в обеспечении порядка на улицах Сочи помогают общественные дружины и казаки. За год осуществили более 40 тысяч выходов, в ходе которых были выявлены восемь тысяч правонарушений. Благодаря акции «Сообщи, где торгуют смертью» возбудили восемь уголовных дел. По заявкам мэрии Сочи Роскомнадзор заблокировал более ста подозрительных сайтов.

– Результаты есть – отравления наркотиками в Сочи снизились на треть. Ведется профилактика среди граждан, состоящих на учете. Преступлений с их участием стало меньше на 15%, – сказал Алексей Копайгородский.

Напомним, что в Краснодаре к восьми годам колонии приговорили вербовщика экстремистской организации. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками краевого УФБ.