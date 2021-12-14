Жительница Сочи отдала застройщику миллион рублей за несуществующее жилье

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи женщина заключила с застройщиком договор купли-продажи квартиры и передала ему миллион рублей. При этом разрешение на строительство многоквартирного жилого дома городской администрацией не выдавалось. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района Сочи.

Этот многоквартирный дом по решению суда в скором времени будет снесен.

– В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Результаты расследования на контроле у прокуратуры, – добавили в пресс-службе сочинской прокуратуры

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи руководитель фирмы задолжала сотрудникам почти 600 тысяч рублей зарплаты. В настоящее время проводятся следственные действия.