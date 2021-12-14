Уголовное дело на мать ребенка, убитого отчимом, завели в Тимашевском районе Кубани

Мама никак не влияла на мужа и не пыталась остановить грубое обращение Фото из архива КП

Фигуранткой уголовного дела стала мать 6-летнего ребенка, убитого отчимом, в Тимашевском районе Кубани. Женщина не предпринимала ничего, чтобы прекратить издевательства над сыном со стороны мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в ноябре этого года. Жителя Тимашевского района подозревают в убийстве пасынка. Тогда, разозлившись на ребенка, мужчина толкнул его. Мальчик начал плакать, что еще больше разозлило отчима. Он начал душить 6-летнего малыша и забил тревогу, когда тот не подавал признаков жизни.

Произошедшее мужчина пытался выдать за несчастный случай. Однако экспертиза показала, что ребенка убили.

При проверке выяснилось, что это был неединичный случай издевательства. В то же время мама никак не влияла на мужа и не пыталась остановить грубое обращение.

- Прокуратура направила материалы проверки в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних законным представителем), - сообщили в пресс-службе краевого ведомства.